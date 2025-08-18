Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eine der Freiberger Filialen der Bäckerei Schmieder. Sie bringen den meisten Umsatz für die ländliche Bäckerei. Bild: Eckardt Mildner
Eine der Freiberger Filialen der Bäckerei Schmieder. Sie bringen den meisten Umsatz für die ländliche Bäckerei. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Von Frauenstein bis Freiberg: Wie Bäcker gegen die Backindustrie bestehen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alles Herzblut in die eine Bäckerei oder breit aufgestellt mit etlichen Filialen - Mittelsachsens Bäcker verfolgen verschiedene Strategien. Unter zwei Entwicklungen leiden alle gleichermaßen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Brötchen mögen für einen Laien minimal sein. Doch Ronny Schmieder, Bäckermeister aus Frauenstein, sieht sie sofort: „Hier hatte der Teig einen Tag Zeit, das Wasser aufzunehmen. Das Mehl konnte sich in Stärke und Zucker umwandeln.“ Beim Backen bringt er das Aroma und die glänzende, leicht gebräunte...
