Von Frauenstein bis Freiberg: Wie Bäcker gegen die Backindustrie bestehen

Alles Herzblut in die eine Bäckerei oder breit aufgestellt mit etlichen Filialen - Mittelsachsens Bäcker verfolgen verschiedene Strategien. Unter zwei Entwicklungen leiden alle gleichermaßen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Brötchen mögen für einen Laien minimal sein. Doch Ronny Schmieder, Bäckermeister aus Frauenstein, sieht sie sofort: „Hier hatte der Teig einen Tag Zeit, das Wasser aufzunehmen. Das Mehl konnte sich in Stärke und Zucker umwandeln.“ Beim Backen bringt er das Aroma und die glänzende, leicht gebräunte...