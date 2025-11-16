Winterzauber im Schloss Freudenstein: Wie viel kostet Eislaufen in Freiberg dieses Jahr?

Sven Krüger, Philipp Preißler, Holger Scheich, Gerd Edler und Otto der Reiche (v.l.) eröffneten die Eislaufsaison im Freiberger Schloss Freudenstein. Bild: Mathias Herrmann

Die Eisbahn im Freiberger Schloss Freudenstein bietet täglich Eislaufen auf der 525 Quadratmeter großen Fläche . Bild: Mathias Herrmann

Die Klaubekinder der Historischen Freiberger Bergparade brachten einen Geburtstagskuchen für Otto den Reichen mit dem Schlitten auf die Eisbahn. Bild: Mathias Herrmann

Stimmungsvolles Ambiente zum Pre-Opening der Eisbahn. Bild: Mathias Herrmann

Traditionelle Begleitung der Eisbahn-Eröffnung durch die Bergparade. Bild: Mathias Herrmann

Die Eisbahn bietet vergnügen für alle Altersgruppen. Bild: Mathias Herrmann

Christian Schulze begleitete das Pre-Opening musikalisch. Bild: Mathias Herrmann

Die Eisqualität war am Eröffnungsabend noch nicht perfekt, doch das Wochenende verspricht deutliche Abkühlung und beste Eislaufbedingungen. Bild: Mathias Herrmann

Die Eisbahn hat täglich ab 15 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet. Bild: Mathias Herrmann

Landrat Sven Krüger (l.) und der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler eröffnete die Eisbahn gemeinsam mit Holger Scheich von der GSM. Bild: Mathias Herrmann