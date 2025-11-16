Winterzauber im Schloss Freudenstein: Wie viel kostet Eislaufen in Freiberg dieses Jahr?

Freiberg
Mit einem Pre-Opening wurde die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein im Beisein von Sponsoren und Politikern eröffnet. Auch ein ganz besonderer Gast war diesmal dabei.
Die Eislaufsaison ist eröffnet: Die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein lädt wieder zum Spaß auf Kufen ein. Holger Scheich, Geschäftsführer des Veranstalters GSM Gastro-Service-Mittelsachsen, eröffnete die Saison am Freitag an einem „gefühlt lauen Sommerabend“, wie er sagte. Als besonderer Gast wurde Otto der Reiche, alias Holger...
