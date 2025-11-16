Winterzauber im Schloss Freudenstein: Wie viel kostet Eislaufen in Freiberg dieses Jahr?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sven Krüger, Philipp Preißler, Holger Scheich, Gerd Edler und Otto der Reiche (v.l.) eröffneten die Eislaufsaison im Freiberger Schloss Freudenstein.
Sven Krüger, Philipp Preißler, Holger Scheich, Gerd Edler und Otto der Reiche (v.l.) eröffneten die Eislaufsaison im Freiberger Schloss Freudenstein. Bild: Mathias Herrmann
Die Eisbahn im Freiberger Schloss Freudenstein bietet täglich Eislaufen auf der 525 Quadratmeter großen Fläche .
Die Eisbahn im Freiberger Schloss Freudenstein bietet täglich Eislaufen auf der 525 Quadratmeter großen Fläche . Bild: Mathias Herrmann
Die Klaubekinder der Historischen Freiberger Bergparade brachten einen Geburtstagskuchen für Otto den Reichen mit dem Schlitten auf die Eisbahn.
Die Klaubekinder der Historischen Freiberger Bergparade brachten einen Geburtstagskuchen für Otto den Reichen mit dem Schlitten auf die Eisbahn. Bild: Mathias Herrmann
Stimmungsvolles Ambiente zum Pre-Opening der Eisbahn.
Stimmungsvolles Ambiente zum Pre-Opening der Eisbahn. Bild: Mathias Herrmann
Traditionelle Begleitung der Eisbahn-Eröffnung durch die Bergparade.
Traditionelle Begleitung der Eisbahn-Eröffnung durch die Bergparade. Bild: Mathias Herrmann
Die Eisbahn bietet vergnügen für alle Altersgruppen.
Die Eisbahn bietet vergnügen für alle Altersgruppen. Bild: Mathias Herrmann
Christian Schulze begleitete das Pre-Opening musikalisch.
Christian Schulze begleitete das Pre-Opening musikalisch. Bild: Mathias Herrmann
Die Eisqualität war am Eröffnungsabend noch nicht perfekt, doch das Wochenende verspricht deutliche Abkühlung und beste Eislaufbedingungen.
Die Eisqualität war am Eröffnungsabend noch nicht perfekt, doch das Wochenende verspricht deutliche Abkühlung und beste Eislaufbedingungen. Bild: Mathias Herrmann
Die Eisbahn hat täglich ab 15 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet.
Die Eisbahn hat täglich ab 15 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet. Bild: Mathias Herrmann
Landrat Sven Krüger (l.) und der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler eröffnete die Eisbahn gemeinsam mit Holger Scheich von der GSM.
Landrat Sven Krüger (l.) und der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler eröffnete die Eisbahn gemeinsam mit Holger Scheich von der GSM. Bild: Mathias Herrmann
Bis 22. Februar 2026 ist die Eisbahn geöffnet.
Bis 22. Februar 2026 ist die Eisbahn geöffnet. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Winterzauber im Schloss Freudenstein: Wie viel kostet Eislaufen in Freiberg dieses Jahr?
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Pre-Opening wurde die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein im Beisein von Sponsoren und Politikern eröffnet. Auch ein ganz besonderer Gast war diesmal dabei.

Die Eislaufsaison ist eröffnet: Die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein lädt wieder zum Spaß auf Kufen ein. Holger Scheich, Geschäftsführer des Veranstalters GSM Gastro-Service-Mittelsachsen, eröffnete die Saison am Freitag an einem „gefühlt lauen Sommerabend“, wie er sagte. Als besonderer Gast wurde Otto der Reiche, alias Holger...
