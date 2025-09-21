Zwei von 4000 Gästen: Freibergs Baubürgermeister Martin Seltmann war mit seiner Frau im Schloss Bellevue in Berlin

Bürgermeister Martin Seltmann bringt die Idee des Ehrenamt-Ehrentages vom Bürgerfest beim Bundespräsidenten in Berlin in seine Heimatstadt. Dabei liegt der Ursprung für das Fest in Freiberg.

Das Ehrenamt soll bundesweit am 23. Mai 2026 gewürdigt werden. Anlässlich des Bürgerfests im September im Schloss Bellevue in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ehrentag ausgerufen, der unter dem Motto „Spotlight on" steht.