Achtung, Fake-Anrufe: Das rät das Team der Volksbank Mittweida betroffenen Kunden

Mittweida
Kunden der Volksbank Mittweida sind Ziel von Betrugsversuchen geworden. Anrufer haben unter falschem Vorwand sensible Daten verlangt. Bank und Polizei geben Tipps, wie man sich verhalten soll.
In Mittweida erhalten Kunden der Volksbank Mittweida derzeit ominöse Anrufe. „Bei uns häufen sich die Fälle, in denen sich unbekannte Personen telefonisch als Mitarbeitende unserer Bank ausgeben“, sagt Sabrina Vogel vom Vertriebsmanagement. Ziel dieser Anrufe sei es, an sensible Kundendaten wie Zugangsdaten oder PINs zu gelangen –...
