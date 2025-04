Altmittweida: Firma Laservorm lädt zum „Malen“ mit dem Laser ein

Etwa 200 Gäste besuchten die Firma in Altmittweida. Jugendliche interessierten sich auch für eine Ausbildung.

Altmittweida.

Etwa 200 Gäste hatten sich Samstag in der Firma Laservorm umgeschaut, die innerhalb der Woche der offenen Unternehmen ihre Türen geöffnet hatte. Von der Entwicklung individueller Sondermaschinen über die mechanische Fertigung bis zur Softwareprogrammierung und Inbetriebnahme konnten die Besucher den Entstehungsprozess moderner Lasersysteme miterleben. Beliebt war der Rundgang durch die hauseigene Lohnfertigung, wo die Gäste selbst Hand anlegen durften: Ob das Gravieren von Äpfeln oder Einkaufschips – mit dem Laser zu „malen“, kam gut an. „Wir freuen uns besonders, dass so viele Jugendliche den Weg zu uns gefunden haben und sich ganz konkret für eine Ausbildung interessieren“, sagte Geschäftsführer Thomas Kimme. (fp)