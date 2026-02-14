Altmittweida: Gemeinderat beschließt zu Straßenausbau

Mittweida
Um eine Baumaßnahme und den Verkauf eines Bauhof-Traktors geht es in der kommenden Ratssitzung. Zudem ist Zeit für Anfragen der Bürger eingeplant.
Geht Altmittweida in diesem Jahr den Ausbau der Schulstraße an? „Ziel ist es, Gefahrenstellen zu entschärfen und einen Fußweg zu bauen“, sagte Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos). Die Entscheidung soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Februar treffen. Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Bürgerfragestunde sowie der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.