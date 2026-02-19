Altmittweida: Grünes Licht für Straßenausbau an der Kita

Mittweida
Mit einem Gehweg und dem Ausbau einer engen Kreuzung will die Gemeinde Altmittweida die Verkehrssicherheit an der Schulstraße erhöhen. Ein Teil des Geldes kommt vom Freistaat.
Reichlich zwei Jahre nach einem Unfall, bei dem ein Traktor-Anhänger in den Zaun der Kita in Altmittweida gekippt war, soll der Straßenabschnitt jetzt ausgebaut werden. Der Fahrer war beim Abbiegen von der Dorfstraße in die Schulstraße von der Fahrbahn abgekommen. Kita-Kinder, Erzieherinnen und Fahrer waren mit dem Schreck davon gekommen....
