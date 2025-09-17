„Auf in den hohen Norden“: In Altmittweida spielen zwei Brüder an Orgel und Klavier

Mittweida
Markus und Pascal Kaufmann laden in die Dorfkirche ein, unter anderem mit Werken von Edvard Grieg. Gleich vier Anlässe gibt es für das Konzert.
„Auf in den hohen Norden“ lautet der Titel eines Konzerts für Orgel und Klavier am 21. September, 17 Uhr in der Dorfkirche Altmittweida. Es spielen die Brüder Markus und Pascal Kaufmann. Angekündigt sind Werke von Komponisten aus Skandinavien, Kanada und den USA - von Edvard Grieg („Peer-Gynt-Suite“), Denis Bédard, Jean Sibelius und...
