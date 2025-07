Aus der „Schwane“ wird das „Schilling“ – das sorgt in Mittweida für Diskussionen

Das Gasthaus wird saniert und umgebaut – und es soll einen neuen Namen erhalten. Das steht der Tradition entgegen, meinen die einen. Andere finden: Auf den Namen kommt es doch nicht an.

Im Gasthaus „Schwanenschlösschen“ in Mittweida sollen ab März 2026 wieder Hungrige und Durstige einkehren können – das Gebäude am Schwanenteich wird saniert und umgebaut. Ein neuer Betreiber will hier bewirten, unter anderem an einer Bar, im Saal und im Biergarten. Doch der Ort wird umbenannt, in „Restaurant Schilling Mittweida“ -...