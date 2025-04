Auto stößt in Erlau mit Moped zusammen: Simson-Fahrer schwer verletzt

Rettungskräfte mussten den 18-jährigen Mopedfahrer ins Krankenhaus bringen.

Erlau.

Ein Mopedfahrer ist bei einem Unfall im Erlauer Ortsteil Crossen schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhr am Donnerstag, gegen 6.45 Uhr der Fahrer (40) eines Pkw VW auf der Schweikershainer Straße in Richtung Schweikershain. Unweit des Kreisverkehrs kam der 40-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Auto mit einem entgegenkommenden Moped Simson. Der 18-jährige Mopedfahrer stürzte dadurch und zog sich schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten ihn Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus bringen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 5000 Euro geschätzt. (fp)