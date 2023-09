Bagger reißt letztes Haus ein: Aldi-Neubau im Zentrum von Hainichen weiter umstritten

Aldi zieht in Hainichen vom Stadtrand ins Zentrum: Dafür mussten Gebäude weichen. Kritisiert wird nicht nur der Abriss, auch der Standort an sich. Kommen Kunden vom Dorf künftig noch in die Innenstadt?

Am Dienstagmorgen war es dann geschehen, die letzte Wand des Hauses mit dem einst leuchtenden Schriftzug „Elektrotechnik" stürzte ein. Der Abrissbagger ließ an der Bahnhofstraße in Hainichen zunächst noch ein Schaufenster stehen. Nun ist aber auch das letzte Gebäude auf dem Areal Geschichte. Ab Mitte Oktober soll dort ein neuer Aldi-Markt...