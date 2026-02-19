MENÜ
Ein überdimensionaler Merkzettel: das „Post-it“ zu den 1087 Unterschriften.
Ein überdimensionaler Merkzettel: das „Post-it“ zu den 1087 Unterschriften. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Bahnhof Mittweida wird barrierefrei: Deutsche Bahn plant Umbau
Redakteur
Von Manuel Niemann
Endlich ohne Stufen zum Zug: Die Deutsche Bahn reagiert auf den Druck aus Mittweida. Bis 2031 soll der Bahnhof komplett umgebaut werden. Das sind die Details.

Mit einem überdimensionalen Merkzettel mahnten Mittweidaer Bürger am Donnerstag Handlungsbedarf an ihrem Bahnhof an. Die Botschaft an die Deutsche Bahn (DB): Die Stadt hat vorgelegt, jetzt ist der Infrastrukturkonzern am Zug.
