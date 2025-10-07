Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Jan Haertel
Bild: Jan Haertel
Mittweida
Bei CSD in Döbeln beschlagnahmter „Adenauer SRP+“ auf dem Weg nach Berlin
Von Franziska Bernhardt-Muth, Jan Härtel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den zunächst beschlagnahmten und dann stillgelegten Bus hat der Rücktransport begonnen.

Für den zum Christopher Street Day (CSD) in Döbeln am 20. September beschlagnahmten und später überprüften Bus „Adenauer SRP+“ des Künstlerkollektivs „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) hat der Transport nach Berlin begonnen. Der Bus war in Döbeln beschlagnahmt und in Chemnitz stillgelegt worden. Nach Informationen der...
