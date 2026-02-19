Polizei und Innenministerium gefordert: War die Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ rechtswidrig?

Rochlitz
Durfte die Polizei den ZPS-Bus beschlagnahmen? Nein, so das Landgericht. Die Entscheidung lag bei der Justiz. Neue Details zeigen: Die angerufene Richterin hatte die Maßnahme ausdrücklich abgelehnt.
Der Streit um die Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ des „Zentrums für Politische Schönheit“ (ZPS) spitzt sich zu: Am 20. September 2025 stoppte die Polizei den Bus auf der B 169 bei Döbeln, wo er als Lautsprecherwagen auf dem CSD fahren sollte.
