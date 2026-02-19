Polizei und Innenministerium gefordert: War die Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ rechtswidrig?

Deutschlandweit bekannt: Das „Zentrum für Politische Schönheit“ hatte sich Mitte Oktober mit einer Kunstaktion in Chemnitz gegen das Vorgehen der örtlichen Polizei gewandt. Bild: A. Seidel/Archiv

Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten hatten den „Adenauer SRP+“ festgesetzt. Bild: Zentrum für Politische Schönheit/Archiv

Valentin Lippmann ist Grünen-Abgeordneter im Sächsischen Landtag und Jurist, er ist Sprecher für Innenpolitik, Verfassung und Recht sowie Datenschutz der Fraktion. Bild: Sebastian Kahnert/dps/Archiv

Juliane Nagel ist Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen und innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, außerdem Mitglied im Innenausschuss. Bild: Sebastian Kahnert/dps/Archiv