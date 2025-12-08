Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bläser des „Ottendorfer Brass- und Swingorchesters“ brachten den Stollen zum Klingen.
Die Bläser des „Ottendorfer Brass- und Swingorchesters“ brachten den Stollen zum Klingen.
Mittweida
Brass und Swing tief im Stollen: Festliches Konzert im Besucherbergwerk in Schönborn-Dreiwerden
Von FP
Musik, Bergbautradition und Applaus für den 100.000. Jubiläumsbesucher: So klang das Nikolauskonzert unter Tage in Rossau.

Volles Haus im Schönborner Besucherbergwerk: Das traditionelle Konzert am Nikolaustag im „Alte Hoffnung Erbstolln“ war mit 142 Karten ausverkauft. Das „Ottendorfer Brass- und Swingorchester“ sorgte unter Tage für Feststimmung und begeisterte Gäste aus nah und fern. „Die Logistik war eine Herausforderung“, sagte Gerold Riedl,...
