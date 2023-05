Brustkrebs: Chefarzt erklärt, wie Betroffene in Mittweida behandelt werden

Mittweida.

Das nächste Patientenforum der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK dreht sich am Mittwoch, den 17. Mai um die Frage "Diagnose Brustkrebs - Und nun?". Gunnar Fischer, der Chefarzt der Frauenklinik, stellt von 16 bis 17.30 Uhr im großen Konferenzraum des Klinikums an der Hainichener Straße 4 bis 6 in Mittweida nicht nur Behandlungsmethoden vor. Der Mediziner spricht auch über Diagnostik des Brustkrebszentrums sowie über Therapie und Nachsorge. "Unser Haus verfügt über ein seit vielen Jahren stabiles und eingespieltes Team und ein sehr gutes Netzwerk mit vielen Kooperationspartnern", so der Chefarzt. Im Schnitt werden jährlich bis zu 140 Brustkrebsfälle hier stationär versorgt. Brustkrebs ist laut LMK mit fast 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. (acr)