Bücher-Hütte bei Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen verwüstet: Noch können sich die Täter stellen

Mittweida
In der Hütte mit der Lektüre zum Tausch haben Unbekannte für Schaden gesorgt. Firmenchef Thomas Kretschmann plant, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Doch noch gibt er den Verursachern eine Chance.
Skandinavien-Freunde werden fündig, auch „Star Wars“-Fans oder jene, die es sich jetzt mit dem Roman „Der Pferdeflüsterer“ gemütlich machen wollen: Die Bücher-Hütte auf dem Gelände der Naturbrennstoffe Kretschmann OHG in Hainichen ist eine Fundgrube für Leseratten. Prinzip: Ein Buch mitbringen, eines mitnehmen – oder auch mehrere....
