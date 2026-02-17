Chemnitz und Döbeln: Hohe Verluste durch Internet-Betrugsmaschen

Ein Mann aus Chemnitz und eine Frau aus Döbeln sind auf betrügerische Anlageversprechen hereingefallen. Ihr Geld landete auf ausländischen Konten. Welche Tricks nutzten die Täter?

Ein Mann aus Chemnitz und eine Frau aus Döbeln haben bei einem Online-Anlagebetrug viel Geld verloren. Der 67-Jährige und die 66-Jährige überwiesen jeweils hohe Beträge ins Ausland. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.