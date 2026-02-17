MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mann wurde durch ein angebliches Aktienanlagemodell im Internet um rund 130.000 Euro betrogen.
Ein Mann wurde durch ein angebliches Aktienanlagemodell im Internet um rund 130.000 Euro betrogen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Mann wurde durch ein angebliches Aktienanlagemodell im Internet um rund 130.000 Euro betrogen.
Ein Mann wurde durch ein angebliches Aktienanlagemodell im Internet um rund 130.000 Euro betrogen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Mittweida
Chemnitz und Döbeln: Hohe Verluste durch Internet-Betrugsmaschen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann aus Chemnitz und eine Frau aus Döbeln sind auf betrügerische Anlageversprechen hereingefallen. Ihr Geld landete auf ausländischen Konten. Welche Tricks nutzten die Täter?

Ein Mann aus Chemnitz und eine Frau aus Döbeln haben bei einem Online-Anlagebetrug viel Geld verloren. Der 67-Jährige und die 66-Jährige überwiesen jeweils hohe Beträge ins Ausland. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
15:07 Uhr
2 min.
Zwei Sachsen verlieren hohe Summen durch Online-Anlagebetrug
Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Angeboten bei Online-Geldanlagen. (Symbolbild)
Mit angeblichen KI-Anlagen und Aktienmodellen locken Betrüger zwei Sachsen: 130.000 Euro landen in Litauen, 25.500 Euro in Luxemburg. Wie die Masche funktioniert und wann Misstrauen angebracht ist.
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
18.12.2025
2 min.
Chemnitz und Erzgebirge: Eine Viertelmillion durch Betrug mit Geldanlagen verloren
Besonders ältere Menschen sind immer wieder betroffen von Online-Betrugsfällen.
Zwei Männer aus Sachsen sind auf Anlagebetrüger hereingefallen. Insgesamt überwiesen sie rund 260.000 Euro ins Ausland.
Luisa Ederle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
Mehr Artikel