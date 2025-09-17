Dachdeckerei-Betrieb in Altmittweida schließt nach 116 Jahren - mit dem Handwerk geht es trotzdem weiter

Die Geschichte der Dachdeckerei Nickoleit GmbH geht bis ins Jahr 1909 zurück. Nun geht der Firmenchef in den Ruhestand. Ein junger Meister bietet die Dienste weiter an - unter neuem Dach.

Für das Aufmaß ist auch er aufs Dach gestiegen. Die Facharbeiten überließ Jürgen Nickoleit aus Mittweida aber stets seinem Meister und den weiteren Fachkräften im Team - in der Hand des Doktors der Ökonomie lag hingegen die Führung des Betriebs, von Materialbestellung bis Buchhaltung. Für das Aufmaß ist auch er aufs Dach gestiegen. Die Facharbeiten überließ Jürgen Nickoleit aus Mittweida aber stets seinem Meister und den weiteren Fachkräften im Team - in der Hand des Doktors der Ökonomie lag hingegen die Führung des Betriebs, von Materialbestellung bis Buchhaltung.