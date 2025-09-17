Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Dachdeckerei-Betrieb in Altmittweida schließt nach 116 Jahren - mit dem Handwerk geht es trotzdem weiter

Jürgen Nickoleit (l.) schließt seinen Betrieb, Gerry Nöbel (M.) übernimmt. Auch En­ri­co Da­the (r.) ist weiter im Team.
Jürgen Nickoleit (l.) schließt seinen Betrieb, Gerry Nöbel (M.) übernimmt. Auch En­ri­co Da­the (r.) ist weiter im Team. Bild: F. Bernhardt-Muth
Jürgen Nickoleit (l.) schließt seinen Betrieb, Gerry Nöbel (M.) übernimmt. Auch En­ri­co Da­the (r.) ist weiter im Team.
Jürgen Nickoleit (l.) schließt seinen Betrieb, Gerry Nöbel (M.) übernimmt. Auch En­ri­co Da­the (r.) ist weiter im Team. Bild: F. Bernhardt-Muth
Mittweida
Dachdeckerei-Betrieb in Altmittweida schließt nach 116 Jahren - mit dem Handwerk geht es trotzdem weiter
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichte der Dachdeckerei Nickoleit GmbH geht bis ins Jahr 1909 zurück. Nun geht der Firmenchef in den Ruhestand. Ein junger Meister bietet die Dienste weiter an - unter neuem Dach.

Für das Aufmaß ist auch er aufs Dach gestiegen. Die Facharbeiten überließ Jürgen Nickoleit aus Mittweida aber stets seinem Meister und den weiteren Fachkräften im Team - in der Hand des Doktors der Ökonomie lag hingegen die Führung des Betriebs, von Materialbestellung bis Buchhaltung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
22.07.2025
4 min.
Riesenbärenklau bei Frankenberg entdeckt: Wie groß ist die Gefahr für Mittelsachsen?
Eine Pflanze des Riesenbärenklaus hat Maria-Sophie Dathe vor wenigen Tagen im Lützeltal in Frankenberg entdeckt.
Die Pflanze wurde im Lützeltal entdeckt - wo auch Kinder gern unterwegs sind. Wie verbreitet ist die Pflanze in Mittelsachsen? Und was sollte man tun, wenn man sie findet? Experten wissen Rat.
Franziska Bernhardt-Muth
26.06.2025
5 min.
Bald wieder Gastronomie am Schwanenteich Mittweida: Aus dem „Schwanenschlösschen“ wird das „Schilling“
Das „Schwanenschlösschen“ am Schwanenteich in Mittweida ist zurzeit Baustelle.
Aus alt wird neu: Die Stadt lässt das Gasthaus am Schwanenteich sanieren. Die neuen Betreiber nennen jetzt ihre Pläne und wann sie starten wollen. Und auch die Personalsuche hat begonnen.
Franziska Bernhardt-Muth
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel