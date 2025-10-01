Dekra bestätigt Polizei Sachsen: Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ bleibt stillgelegt

Vor wenigen Tagen zog die Polizei nahe Döbeln den Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ aus dem Verkehr. Erstmal darf er nicht auf öffentliche Straßen zurückkehren.

Döbeln. Nachdem der Bus „Adenauer SRP+“ des Aktionskunst-Kollektivs „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) vor wenigen Tagen durch die sächsische Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, steht nun fest: So schnell taucht der Bus nirgends mehr auf.

Den umgebauten Gefangenentransporter bezeichnet das ZPS selbst als „Gefechtsstand für die Zivilgesellschaft“, welcher mit „Flakscheinwerfern, Luftschutzsirenen, Störsendern und vielen weiteren Überraschungen“ ausgestattet sei. Eben jene Umbauten wurden ihm jetzt zum Verhängnis.

DEKRA: Bus ist nicht verkehrssicher

Denn die Polizisten, die den Bus am 20. September auf der B 169 bei Döbeln stoppten, waren der Ansicht, dass diese zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Der „Adenauer“ harrte seitdem auf einem Polizeigelände darauf, dass ihn sich ein DEKRA-Gutachter genauer anschaut.

Wie die Ordnungshüter am Mittwochvormittag mitteilten, war es nun soweit. Der Gutachter habe die Einschätzung der Beamten hinsichtlich der unzulässigen Umbauten bestätigt. „Die festgestellten Mängel betreffen im Wesentlichen Lichtanlagen auf dem Dach, Schäden an Scheiben sowie bewegliche Aufbauten, die die Fahrzeughöhe sowie -breite unzulässig verändern und die Stabilität des Fahrzeugs berühren.“

Am Montag stufte der Sachverständige den Bus als verkehrsunsicher ein, heißt es weiter. Dann ging alles ganz schnell: „Die zuständige Kfz-Zulassungsbehörde Berlin setzte den Bus daraufhin außer Betrieb, was durch die Polizei durchzusetzen war.“

„Scheiß AfD“: Der „Adenauer“ und das Weidel-Interview

Der „Adenauer“ ist zwar nicht länger beschlagnahmt, darf aber bis auf Weiteres nicht auf öffentliche Straßen. Wie es nun weitergeht? Unklar. Bereits nach der Beschlagnahmung zürnte man beim ZPS, bezeichnete die Kontrolle als „Hinterhalt“ und rief dazu auf, eine vorbereitende Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Verkehrskontrolle einzureichen.

Zwar ist der Bus schon wiederholt im (lautstarken) Einsatz gewesen, einer breiten Öffentlichkeit dürfte er aber Ende Juli bekannt geworden sein. Damals störte das ZPS mit seiner Hilfe das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel, über die Lautsprecher war der choralartige Gesang „Scheiß AfD“ zu hören. (phy)