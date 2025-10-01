Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Dekra bestätigt Polizei Sachsen: Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ bleibt stillgelegt

Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“.
Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“.
Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Mittweida
Dekra bestätigt Polizei Sachsen: Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ bleibt stillgelegt
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor wenigen Tagen zog die Polizei nahe Döbeln den Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ aus dem Verkehr. Erstmal darf er nicht auf öffentliche Straßen zurückkehren.

Döbeln.

Nachdem der Bus „Adenauer SRP+“ des Aktionskunst-Kollektivs „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) vor wenigen Tagen durch die sächsische Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, steht nun fest: So schnell taucht der Bus nirgends mehr auf.

Den umgebauten Gefangenentransporter bezeichnet das ZPS selbst als „Gefechtsstand für die Zivilgesellschaft“, welcher mit „Flakscheinwerfern, Luftschutzsirenen, Störsendern und vielen weiteren Überraschungen“ ausgestattet sei. Eben jene Umbauten wurden ihm jetzt zum Verhängnis.

DEKRA: Bus ist nicht verkehrssicher

Denn die Polizisten, die den Bus am 20. September auf der B 169 bei Döbeln stoppten, waren der Ansicht, dass diese zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Der „Adenauer“ harrte seitdem auf einem Polizeigelände darauf, dass ihn sich ein DEKRA-Gutachter genauer anschaut.

Wie die Ordnungshüter am Mittwochvormittag mitteilten, war es nun soweit. Der Gutachter habe die Einschätzung der Beamten hinsichtlich der unzulässigen Umbauten bestätigt. „Die festgestellten Mängel betreffen im Wesentlichen Lichtanlagen auf dem Dach, Schäden an Scheiben sowie bewegliche Aufbauten, die die Fahrzeughöhe sowie -breite unzulässig verändern und die Stabilität des Fahrzeugs berühren.“

Am Montag stufte der Sachverständige den Bus als verkehrsunsicher ein, heißt es weiter. Dann ging alles ganz schnell: „Die zuständige Kfz-Zulassungsbehörde Berlin setzte den Bus daraufhin außer Betrieb, was durch die Polizei durchzusetzen war.“

„Scheiß AfD“: Der „Adenauer“ und das Weidel-Interview

Der „Adenauer“ ist zwar nicht länger beschlagnahmt, darf aber bis auf Weiteres nicht auf öffentliche Straßen. Wie es nun weitergeht? Unklar. Bereits nach der Beschlagnahmung zürnte man beim ZPS, bezeichnete die Kontrolle als „Hinterhalt“ und rief dazu auf, eine vorbereitende Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Verkehrskontrolle einzureichen.

Zwar ist der Bus schon wiederholt im (lautstarken) Einsatz gewesen, einer breiten Öffentlichkeit dürfte er aber Ende Juli bekannt geworden sein. Damals störte das ZPS mit seiner Hilfe das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel, über die Lautsprecher war der choralartige Gesang „Scheiß AfD“ zu hören. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
3 min.
Beschlagnahmung des „Adenauer SRP+“ beim CSD in Döbeln: Wird der Polizeieinsatz ein Fall für die Dienstaufsicht?
 2 Bilder
Der Protestbus „Adenauer SPR+“ bei der Kontrolle auf der B 169 am 20. September.
Nach der Beschlagnahmung des Aktionsbusses steht die Polizei im Fokus: Das Zentrum für Politische Schönheit ruft mit einem Online-Gewinnspiel zu Beschwerden über den Leiter der Verkehrskontrolle auf.
Manuel Niemann
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
24.09.2025
5 min.
Beschlagnahmter „Adenauer SRP+“: Zentrum für Politische Schönheit spricht von Hinterhalt beim CSD in Döbeln
Der Protestbus „Adenauer SPR+“ am Samstag bei der Kontrolle auf der B 169.
Der umgebaute Gefangenentransporter sollte beim CSD für Stimmung sorgen - landete jedoch in Polizeigewahrsam. Das Künstlerkollektiv spricht von Willkür; die Polizei verweist auf technische Mängel.
Manuel Niemann
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
Mehr Artikel