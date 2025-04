Demenz-Aktion: Frankenberger Tagespflege gestaltet Hochbeet mit Herz

Verschiedene Einrichtungen der Z & L Unternehmensgruppe haben sich an einem bundesweiten Aktionstag beteiligt. Kleine Gartengeräte spielten dabei eine wichtige Rolle.

Einen ganz speziellen Arbeitseinsatz haben am Mittwoch die Gäste der Tagespflege „Zusammen Leben“ in Frankenberg erlebt. Bei strahlendem Sonnenschein nahmen sie kleine Gartenschaufeln in die Hände, um ein mit frischer Erde versehenes Hochbeet zu gestalten.