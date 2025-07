Die Schlümpfe machen Mittweidas Filmbühne zum Besuchermagneten

Die Konkurrenz durch Kinoketten und Streamingdienste wächst, doch die Filmbühne Mittweida bleibt beliebt. Was ist das Geheimnis ihres Erfolges?

Volles Haus in der Filmbühne Mittweida: Die Vorpremiere des Films „Die Schlümpfe“ sorgte am Sonntagnachmittag für sprichwörtlich leere Straßen in Mittweida. Und das, obwohl das Wetter durchaus für einen Besuch im Freibad oder in der Eisdiele geeignet gewesen wäre. Doch der Zeichentrickfilm lockte in die Filmbühne, vor allem Familien.