Kinos in Mittelsachsen: Neue D-Box-Sitze wackeln in Mittweida synchron zum Film

„Manitu“-Kult, „Avatar“-Comeback und bewegte Sitze: Eine Film-Fortsetzung war 2025 auch in Mittelsachsen der Hit. Was traf noch den Publikumsnerv, wo wird investiert und welche Blockbuster kommen?

Die Menschen in Mittelsachsen wollten 2025 vor allem eines: vertraute Helden auf der großen Leinwand. Allen voran „Das Kanu des Manitu“, Michael „Bully“ Herbigs Fortsetzung seines Kult-Westerns, war bundesweit der erfolgreichste Film des Jahres. Auch im Kinopolis Freiberg und in der Filmbühne Mittweida war das Nostalgie-Abenteuer... Die Menschen in Mittelsachsen wollten 2025 vor allem eines: vertraute Helden auf der großen Leinwand. Allen voran „Das Kanu des Manitu“, Michael „Bully“ Herbigs Fortsetzung seines Kult-Westerns, war bundesweit der erfolgreichste Film des Jahres. Auch im Kinopolis Freiberg und in der Filmbühne Mittweida war das Nostalgie-Abenteuer...