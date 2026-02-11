Gegen das einsame Bingewatchen: Warum 72.000 Euro für neun Kinosessel gut angelegt sind

Streamingdienste pumpen Milliarden in „Content“, Kleinstadtkinos investieren in Menschen: in Programmreihen, Ferienpreise und neue Kinosessel. Warum das genau richtig ist. Ein Kommentar.

Wer sich fragt, warum ein kleines Kino in einer Kleinstadt 72.000 Euro in neun Wackelsitze steckt, hat die richtige Frage – und vielleicht die falsche Antwort im Kopf. Die Investition, mitfinanziert aus dem EU-Fördertopf EFRE für Kleinunternehmen, ist kein Luxus. Sie ist ein Bekenntnis zum Standort, zum gemeinsamen Erlebnis, zum Kino als...