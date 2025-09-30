Digitalangebote der „Freien Presse“: Beratungstage in Mittweida und Rochlitz

Digitalabo, App und alles rund ums Einrichten der Technik sind in Mittweida und Rochlitz Thema.
Rund um die Uhr informiert sein, sich Texte vorlesen lassen oder mit größerer Schrift selbst besser lesen können: Die Digitalangebote der „Freien Presse“ haben einige Vorteile gegenüber der gedruckten Ausgabe. Darüber konnten sich Leserinnen und Leser bei Anett Hofmann, Geschäftsstellenleiterin im Verlagsbezirk Mittelsachsen, in der Lokalredaktion in der Weberstraße 5 überzeugen. Die „Freie Presse“-App und Co. werden dort einmal im Monat vorgestellt, das nächste Mal am 21. Oktober von 9 bis 14 Uhr. Eine Woche davor, am 14. Oktober, findet ein Beratungstag ebenfalls von 9 bis 14 Uhr in Rochlitz, Markt 10, statt. Eine Anmeldung telefonisch unter 03731 3760 oder per E-Mail an [email protected] erspart Wartezeit. (niem)