Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Interessenten können Smartphones, Laptop oder Tablet mitbringen, um sich etwa beim Einrichten der App helfen zu lassen.
Interessenten können Smartphones, Laptop oder Tablet mitbringen, um sich etwa beim Einrichten der App helfen zu lassen. Bild: Manuel Niemann
Interessenten können Smartphones, Laptop oder Tablet mitbringen, um sich etwa beim Einrichten der App helfen zu lassen.
Interessenten können Smartphones, Laptop oder Tablet mitbringen, um sich etwa beim Einrichten der App helfen zu lassen. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Digitalangebote der „Freien Presse“: Beratungstage in Mittweida und Rochlitz
Von Konrad Rüdiger, Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Digitalabo, App und alles rund ums Einrichten der Technik sind in Mittweida und Rochlitz Thema.

Mittweida, Rochlitz.

Rund um die Uhr informiert sein, sich Texte vorlesen lassen oder mit größerer Schrift selbst besser lesen können: Die Digitalangebote der „Freien Presse“ haben einige Vorteile gegenüber der gedruckten Ausgabe. Darüber konnten sich Leserinnen und Leser bei Anett Hofmann, Geschäftsstellenleiterin im Verlagsbezirk Mittelsachsen, in der Lokalredaktion in der Weberstraße 5 überzeugen. Die „Freie Presse“-App und Co. werden dort einmal im Monat vorgestellt, das nächste Mal am 21. Oktober von 9 bis 14 Uhr. Eine Woche davor, am 14. Oktober, findet ein Beratungstag ebenfalls von 9 bis 14 Uhr in Rochlitz, Markt 10, statt. Eine Anmeldung telefonisch unter 03731 3760 oder per E-Mail an [email protected] erspart Wartezeit. (niem)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
1 min.
„Freie Presse“ informiert in Rochlitz über Digitalangebot
Über das digitale Angebot der „Freien Presse“ können sich Leserinnen und Leser in Rochlitz informieren.
Ein Beratungstag zum Online-Auftritt der Heimatzeitung findet im August statt.
Freie Presse
29.07.2025
1 min.
Die „Freie Presse“ informiert in Mittweida über Digitalangebot
Über das digitale Angebot der „Freien Presse“ können sich Leserinnen und Leser jetzt wieder in Mittweida informieren.
Ein Beratungstag zum Online-Auftritt der Heimatzeitung findet am 12. August statt.
Freie Presse
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel