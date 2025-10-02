Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Filmteam mit Emil Mura (l.) Diana Kühner-Mert (2.v.l) zu Besuch bei Horst (2.v.r.) und Birgit Kühner (3.v.r.) in Mittweida.
Das Filmteam mit Emil Mura (l.) Diana Kühner-Mert (2.v.l) zu Besuch bei Horst (2.v.r.) und Birgit Kühner (3.v.r.) in Mittweida. Bild: Diana Kühner-Mert
Mittweida
Doku-Serie „Im Wandel vereint“: Journalistin kehrt in ihre alte Heimat Mittweida zurück
Von Manuel Niemann
Was hat sich seit dem Abitur verändert, und wie steht es um Mittweida und den Osten 36 Jahre nach der Wende? - Was Mittweida ausmacht und wohin Ost und West steuern, hinterfragt Diana Kühner-Mert.

Der diesjährige Tag der Deutschen Einheit steht unter dem Motto „Zukunft durch Wandel“. Gastgeber ist das Saarland, das vom 2. bis 4. Oktober in Saarbrücken ein deutschlandweites Bürgerfest ausrichtet. Zwischen Musik, Theater und politischen Debatten kommen dafür Menschen aus allen Landesteilen zusammen.
