Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Durcheinander in der Bücher-Hütte in Hainichen: Video zeigt mutmaßliche Täter - sie können sich aber immer noch melden

Mutmaßlich drei Personen haben in der Bücher-Hütte das Chaos hinterlassen.
Mutmaßlich drei Personen haben in der Bücher-Hütte das Chaos hinterlassen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mutmaßlich drei Personen haben in der Bücher-Hütte das Chaos hinterlassen.
Mutmaßlich drei Personen haben in der Bücher-Hütte das Chaos hinterlassen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Durcheinander in der Bücher-Hütte in Hainichen: Video zeigt mutmaßliche Täter - sie können sich aber immer noch melden
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bringen Videoaufnahmen die Spur zu den Tätern? Noch übers Wochenende können sich diese freiwillig stellen und bewirken, dass die Anzeige wegen Sachbeschädigung zurückgezogen wird.

Sie haben in der Bücher-Hütte der Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen für große Unordnung gesorgt und Schaden angerichtet - doch noch haben die Täter die Möglichkeit, sich freiwillig zu melden und ihre Strafe dadurch vielleicht kleiner zu halten. „Noch bis 13. Oktober können sie sich melden und gegen gemeinnützige Arbeit in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
22.09.2025
1 min.
Hainichen: Betriebsgelände Ziel von Einbrechern
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Hainichen.
Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Firmengelände in Hainichen ein. Sie hinterließen erheblichen Schaden und stahlen Bargeld. Die Polizei ermittelt.
Babette Philipp
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
07.10.2025
4 min.
Bücher-Hütte bei Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen verwüstet: Noch können sich die Täter stellen
Pascal Horn, Mitarbeiter der Naturbrennstoffe Kretschmann OHG und selbst ein Lesefreund, hat entdeckt, dass die Bücher-Hütte durchwühlt wurde.
In der Hütte mit der Lektüre zum Tausch haben Unbekannte für Schaden gesorgt. Firmenchef Thomas Kretschmann plant, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Doch noch gibt er den Verursachern eine Chance.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel