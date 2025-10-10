Durcheinander in der Bücher-Hütte in Hainichen: Video zeigt mutmaßliche Täter - sie können sich aber immer noch melden

Bringen Videoaufnahmen die Spur zu den Tätern? Noch übers Wochenende können sich diese freiwillig stellen und bewirken, dass die Anzeige wegen Sachbeschädigung zurückgezogen wird.

Sie haben in der Bücher-Hütte der Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen für große Unordnung gesorgt und Schaden angerichtet - doch noch haben die Täter die Möglichkeit, sich freiwillig zu melden und ihre Strafe dadurch vielleicht kleiner zu halten. „Noch bis 13. Oktober können sie sich melden und gegen gemeinnützige Arbeit in der...