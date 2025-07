Ehrenberg: Schau im Rittergut zeigt Werke des italienischen Malers Loreto Martina

Die Ausstellung öffnet am Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr in der Galerie Girasole.

Kriebstein.

„Forme Migranti – immigrierte Formen“ ist eine Ausstellung überschrieben, die am Sonntag, 27. Juli, ab 15 Uhr in der Galerie Girasole im Schloss und Rittergut Ehrenberg zu sehen ist. Die Bilder des italienischen Malers Loreto Martina heilen, denn sie verstehen es, den Schmerz auszudrücken, ohne ihn zu leugnen, und tauchen dabei tief in das Geheimnis des Lebens ein, heißt es in der Vorankündigung des Vereins Centro Arte Monte Onore. Pier Giorgio Furlan besuchte zusammen mit dem Maler Loreto Martina in den 60er-Jahren das Kunst-Gymnasium in Venedig. Beide verbindet noch heute eine große Freundschaft. Loreto Martina, 1953 in San Vendemiano (Treviso) geboren, lebt und arbeitet in Mareno di Piave in der Provinz Treviso. (fp)