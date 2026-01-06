Ein Toter nach Brand in Roßwein - Neue Erkenntnisse liegen vor

Mittweida
Eine Explosion in einem Wohnhaus erschüttert Seifersdorf: Ein Mann stirbt trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte. Die Ermittlungen laufen.
Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf ist am Dienstagmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb sie noch am Einsatzort. Das Ereignis fand gegen 12 Uhr statt.
