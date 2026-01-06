MENÜ
In diesem Wohnhaus im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf ereignete sich am Montagmittag das Unglück.
In diesem Wohnhaus im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf ereignete sich am Montagmittag das Unglück. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Kleinbrand im Gebäude wurde von Feuerwehrleuten abgelöscht.
Der Kleinbrand im Gebäude wurde von Feuerwehrleuten abgelöscht. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Hund, der sich im Haus befand, wurde anschließend von der Polizei betreut.
Ein Hund, der sich im Haus befand, wurde anschließend von der Polizei betreut. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nachbarn hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschversuche unternommen.
Nachbarn hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschversuche unternommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Mittweida
Ein Toter nach Brand in Roßwein - Neue Erkenntnisse liegen vor
Von Dietmar Thomas
Eine Explosion in einem Wohnhaus erschüttert Seifersdorf: Ein Mann stirbt trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte. Die Ermittlungen laufen.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf ist am Dienstagmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb sie noch am Einsatzort. Das Ereignis fand gegen 12 Uhr statt.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
