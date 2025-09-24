Einbruch in Hotel an Talsperre: Faschingsclub in Kriebstein erneut betroffen

Unbekannte Täter haben sich zum großen Saal im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen Zugang verschafft. Dem Kriebethaler Faschingsclub wurden Technik und Geld gestohlen.

Am Dienstagabend wollten die Mitglieder des Kriebethaler Faschingsclubs (KFC) ganz normal für die neue Saison trainieren. Doch schon beim Betreten ihres Domizils im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen bemerkten sie, dass hier etwas nicht stimmt. „Stühle, Tische und Bierkästen waren verrückt worden, eine Dose stand offen da“, sagt...