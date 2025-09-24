Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In den großen Saal im „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen wurde eingebrochen.
In den großen Saal im „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen wurde eingebrochen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Einbruch in Hotel an Talsperre: Faschingsclub in Kriebstein erneut betroffen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Täter haben sich zum großen Saal im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen Zugang verschafft. Dem Kriebethaler Faschingsclub wurden Technik und Geld gestohlen.

Am Dienstagabend wollten die Mitglieder des Kriebethaler Faschingsclubs (KFC) ganz normal für die neue Saison trainieren. Doch schon beim Betreten ihres Domizils im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen bemerkten sie, dass hier etwas nicht stimmt. „Stühle, Tische und Bierkästen waren verrückt worden, eine Dose stand offen da“, sagt...
