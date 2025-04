Einbruch in Mittweida: Maskierte Täter flüchten nach Zusammentreffen mit Mieter

Drei Einbrecher durchsuchen eine Wohnung am Technikumplatz in Mittweida und überraschen dabei einen im Schlafzimmer ruhenden Mann.

Schreck in der Abendstunde: Als ein Mann (33) am Samstag gegen 19.30 Uhr in seiner Wohnung am Technikumplatz in Mittweida ruhte, versuchte eine Person, die abgeschlossene Schlafzimmertür von außen gewaltsam zu öffnen. Als dies gelang, standen dem 33-Jährigen plötzlich zwei maskierte Personen gegenüber. Diese ergriffen sogleich die Flucht....