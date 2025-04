Erfolgreiche Premiere in Hainichen: Die schönsten Bilder der berauschenden Ballnacht im „Goldenen Löwen“

Der Mittelsächsische Kultursommer bringt Hainichen zum Tanzen. Die erste Ballnacht im sanierten Neorokokosaal war ein voller Erfolg. Fortsetzung geplant.

„So gut angezogene Menschen habe ich noch nie im ‚Goldenen Löwen’ gesehen“, schwärmt Thomas Kühn, Geschäftsführer des Mittelsächsischen Kultursommers. 188 Gäste hatten sich am Freitagabend für die erste Ballnacht, die seit der Sanierung des Neorokokosaals in Hainichen stattfand, in Schale geworfen.