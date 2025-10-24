Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Superblitzer des Landkreises steht jetzt in Frankenberg.
Der Superblitzer des Landkreises steht jetzt in Frankenberg.
Mittweida
Erwischt: Der neue Superblitzer steht jetzt in Frankenberg
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittelsachsen hat das Tempomessgerät den Spitznamen „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“. Dessen Standorte hält das Amt geheim. Nun ist der Blitzer erstmals in einer größeren Stadt aufgetaucht.

Zum ersten Mal seit seiner Inbetriebnahme ist der neue Superblitzer des Landratsamtes in einer größeren Stadt aufgetaucht. Er steht jetzt an der Äußeren Freiberger Straße in Frankenberg nahe des Ortsausgangs Richtung Langenstriegis unweit der Star-Tankstelle. Zuvor stand der Anhänger unter anderem in einem Ortsteil von Großschirma. Die...
