Fahrerflucht in Altmittweida: Auto fährt Fußgängerin auf dem Gehweg über den Fuß

Bei einem Unfall in Altmittweida hat sich eine 66-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Ein BMW war der Frau über den Fuß und danach davongefahren.

Altmittweida.

Am Mittwoch gegen 17.40 Uhr war ein dunkles Auto in Altmittweida auf der Dorfstraße in Richtung Mittweida unterwegs. Kurz vor der Einmündung Clemens-Fritzsche-Straße fuhr der BMW einer auf dem Gehweg laufenden 66-Jährigen über den linken Fuß, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Autos hielt kurz an, woraufhin die Verletzte über das geöffnete Fenster den ihr unbekannten Mann am Steuer ansprach. Im Auto befand sich noch eine Beifahrerin.