Fahrt frei für die Erlebniswelten Modellbahnzentrum Frankenberg

Großer Bahnhof für kleine Loks: Bürgermeister Oliver Gerstner und Torsten Beyer, Eigentümer der Ex-Manufaktur Teppich-Witzschel, waren dabei, als in dem Gebäude die neue Attraktion eröffnet wurde.

Der kleine Felix gehörte am Samstag zu den ersten Gästen in der Altenhainer Straße 52. „Guck mal, was der Traktor da zieht“, ruft der Fünfjährige seiner Mutter zu und zeigt auf die Erzgebirgs-Lichterfahrt vor ihm. Ein Schaukelpferd macht auf einem Anhänger seinem Namen alle Ehre, nur eines der zahllosen beleuchteten Minifahrzeuge auf der...