Frankenberg: Bedrohung eines Stadtrats überschattet emotionale Kita-Debatte

Der Druck in der Debatte um drohende Schließung und Trägerwechsel zeigt Wirkung: Das „Windrädchen“ ist vorerst gerettet. Doch die Bedrohung eines Stadtrates zeigt, dass Grenzen überschritten wurden.

Respektvollen Austausch, konstruktive Fragen und konkrete Vorschläge wünschte sich Oliver Gerstner (CDU) zur Bürgerversammlung mit circa 100 Gästen. Im Podium saßen neben dem Bürgermeister je ein Vertreter der Fraktionen sowie Heidi Dietze vom Sachgebiet „Bildung, Vereine und Sport". Im Saal: Eltern, Stadträte, Kita-Mitarbeiter.