Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche.
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche. Bild: Elton Kociaj/Archiv
Mittweida
Frankenberg: DJ Geier legt im „Akropolis“ auf
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu griechischen Spezialitäten gibt es nun auch Musik. Am 20. November gastiert ein DJ in der Eibenstraße.

Nun wollen es Elton Kociaj und seine Frau Sula auch musikalisch wissen: Zum griechischen Flair gesellt sich am 20. November DJ Geier. Er legt bei freiem Eintritt in der Eibenstraße 1 in Frankenberg auf. Bestellungen sind unter Telefon 037206 897875 erbeten. Seit 17. Juli können Gäste im „Akropolis“ einkehren. „Ich bin zufrieden, es reicht...
