Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche.
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche. Bild: Elton Kociaj
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche.
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche. Bild: Elton Kociaj
Mittweida
Neues griechisches Restaurant in Frankenberg: Womit die „Akropolis“-Inhaber punkten wollen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Restaurant Akropolis gibt es jetzt eine neue Adresse für Spezialitäten in Frankenberg. Das Lokal setzt ganz auf Tradition und Familie.

Elton Kociaj und seine Frau Sula kommen beide aus Griechenland. An diesem Donnerstag regnet es in Strömen. Schön, wenn man da in einer gepflegten Gastlichkeit Platz nehmen kann. „Ich bin schon seit 1998 in Deutschland“, erzählt der 47-Jährige. „Und ich war schon überall.“ Die letzten 20 Jahre war er als Koch in einem Lokal in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
02.07.2025
3 min.
Frankenberg: Spürhunde im Mittelmeer-Restaurant?
Das Restaurant in der Eibenstraße 1 steht für mediterrane Spezialitäten.
Ein größerer Polizeieinsatz inklusive Spürhunden soll in der Eibenstraße 1 stattgefunden haben. Dort war bislang das Lokal „Adria“. Was ist da los?
Ingolf Rosendahl
15.09.2025
3 min.
Frankenberg: Wer steckt hinter der Serie von Diebstählen?
Beim dritten Einbruch im August bei der FMA stahlen Diebe erneut Buntmetall.
Eine Reihe von Einbrüchen hält die Stadt in Atem. Buntmetall, Fahrräder und ein Motorrad wurden Beute von Langfingern. Wie weit sind die Ermittlungen der Polizei?
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel