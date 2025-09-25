Neues griechisches Restaurant in Frankenberg: Womit die „Akropolis“-Inhaber punkten wollen

Mit dem Restaurant Akropolis gibt es jetzt eine neue Adresse für Spezialitäten in Frankenberg. Das Lokal setzt ganz auf Tradition und Familie.

Elton Kociaj und seine Frau Sula kommen beide aus Griechenland. An diesem Donnerstag regnet es in Strömen. Schön, wenn man da in einer gepflegten Gastlichkeit Platz nehmen kann. „Ich bin schon seit 1998 in Deutschland“, erzählt der 47-Jährige. „Und ich war schon überall.“ Die letzten 20 Jahre war er als Koch in einem Lokal in der...