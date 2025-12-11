Frankenberg: Kita „Windrädchen“ bleibt offen

Die Kindertagesstätte im Ortsteil Mühlbach bleibt erhalten. Der Stadtrat hat beschlossen, den Elternwunsch zu erfüllen. Mehrere Stadträte hatten die Sitzung beantragt. Die Debatte hatte es in sich.

Derzeit sind die Krippen der Stadt zu 56 Prozent ausgelastet, 129 von 228 Plätzen. 2026 wird die Auslastung auf 36 Prozent sinken. Die Stadt muss sich also perspektivisch anpassen, um Überkapazitäten zu vermeiden. Das „Windrädchen“ geriet in den Fokus, weil es hier ab Schuljahr 2026/27 zu einer Schieflage zwischen der Zahl angemeldeter... Derzeit sind die Krippen der Stadt zu 56 Prozent ausgelastet, 129 von 228 Plätzen. 2026 wird die Auslastung auf 36 Prozent sinken. Die Stadt muss sich also perspektivisch anpassen, um Überkapazitäten zu vermeiden. Das „Windrädchen“ geriet in den Fokus, weil es hier ab Schuljahr 2026/27 zu einer Schieflage zwischen der Zahl angemeldeter...