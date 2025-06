Frühjahrsauktionen in Leipzig und Dresden: Das wurde in Mittelsachsen versteigert

Mehrfamilienhäuser in Mittweida, ein Wohn- und Geschäftshaus in Penig sind nur einige der Objekte, die kürzlich in Leipzig und Dresden unter dem Hammer landeten. Was wurde noch verkauft?

Bei den Frühjahrsauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) im Mai wurden in Leipzig und Dresden 82 Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 7,6 Millionen Euro versteigert, inklusive Nachverkäufen. Bei den Frühjahrsauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) im Mai wurden in Leipzig und Dresden 82 Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 7,6 Millionen Euro versteigert, inklusive Nachverkäufen.