Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Hainichen.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Hainichen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Mittweida
Hainichen: Betriebsgelände Ziel von Einbrechern
Redakteur
Von Babette Philipp
Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Firmengelände in Hainichen ein. Sie hinterließen erheblichen Schaden und stahlen Bargeld. Die Polizei ermittelt.

Böse Überraschung für Firmeninhaber in Hainichen: Es wurde am Wochenende eingebrochen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz haben sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Betriebsgelände nahe der Ottendorfer Straße in Hainichen verschafft. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag gegen 20.30 Uhr und Sonntag...
