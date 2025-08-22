Hainichen: Musiker, Komiker und Autor Vicki Vomit im Ratskeller zu Gast

Vicki Vomit liest bei Wirt Steffen „Kuno“ Kunze aus seinem autobiografischen Werk „Mein Klampf“ - und garniert mit Musik.

Der Musiker, Liedermacher, Komiker und Autor Vicki Vomit gastiert am Sonntag zum wiederholten Mal im Ratskeller in Hainichen. Gastgeber ist Kultwirt Steffen „Kuno“ Kunze. Vicki Vomit, eigentlich Jens Hellmann und 1963 im Thüringer Wald geboren, spielt parodistische Musik mit humorvollen bis satirisch-sozialkritischen Texten. Er hat zahlreiche...