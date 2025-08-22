Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vicki Vomit 2011 im Ratskeller in Hainichen.
Vicki Vomit 2011 im Ratskeller in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Vicki Vomit 2011 im Ratskeller in Hainichen.
Vicki Vomit 2011 im Ratskeller in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Hainichen: Musiker, Komiker und Autor Vicki Vomit im Ratskeller zu Gast
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vicki Vomit liest bei Wirt Steffen „Kuno“ Kunze aus seinem autobiografischen Werk „Mein Klampf“ - und garniert mit Musik.

Der Musiker, Liedermacher, Komiker und Autor Vicki Vomit gastiert am Sonntag zum wiederholten Mal im Ratskeller in Hainichen. Gastgeber ist Kultwirt Steffen „Kuno“ Kunze. Vicki Vomit, eigentlich Jens Hellmann und 1963 im Thüringer Wald geboren, spielt parodistische Musik mit humorvollen bis satirisch-sozialkritischen Texten. Er hat zahlreiche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.05.2025
1 min.
Konzert im Ratskeller Hainichen: Abi Wallenstein ist wieder da
Abi Wallenstein spielt am Freitagabend im Ratskeller Hainichen.
Die nächste „Magical Blues Night“ steht an: Am Freitag spielen Abi Wallenstein und Chris Kramer im Ratskeller Hainichen.
Falk Bernhardt
25.06.2025
1 min.
Hainichen: Torsten Turinsky spielt Beatles - auf der Gitarre mit acht Saiten
Der Musiker Torsten Turinsky aus Chemnitz auf einem Bild vor einigen Jahren.
Der Musiker ist im Ratskeller zu Gast.
Franziska Bernhardt-Muth
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel