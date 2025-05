Hainichen: Planenschlitzer stehlen Luftreiniger für 15.000 Euro

Auf dem Parkplatz „Rossauer Wald“ hatten die Täter zugeschlagen. Sie schlitzten die Plane eines Lkw Mercedes auf.

Hainichen.

Planenschlitzer waren wieder an Autobahnraststätten in Mittelsachsen unterwegs, so auch in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 nahe Hainichen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, kontrollierte der Fahrer eines Lkw Mercedes vor seinem Fahrtantritt auf dem Parkplatz „Rossauer Wald“ den Zustand seines Gespanns. Dabei bemerkte er den Diebstahl einer Sicherheitsplombe am Sattelauflieger. Außerdem war die Plane an insgesamt drei Stellen aufgeschlitzt, so die Polizei weiter. Durch die Schlitze in der Plane wurden durch unbekannte Täter vier Paletten mit Luftreinigern im Wert von insgesamt rund 15.000 Euro entwendet. Zudem entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (fp)