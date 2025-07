Hainichen sagt Badfest ab

Die Party soll nachgeholt werden, wenn die Regenwolken wieder weg sind und die Sonne scheint.

Hainichens OB Dieter Greysinger (SPD) dürfte beim Blick aufs Handy die Stirn in Falten gelegt haben. Ganze 18 Grad Celsius Höchsttemperatur zeigt die Wetter-App für den Samstag. Zudem werden 80 Prozent Regenwahrschenlichkeit vorausgesagt. Kein Traumwetter für das Badfest also. Das sollte am Samstag mit neuem Abendprogramm über die Bühne...