Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Band Holderfolk stellt in der Uni im Bauernhaus Goßberg ihre handgemachte Musik vor.
Die Band Holderfolk stellt in der Uni im Bauernhaus Goßberg ihre handgemachte Musik vor. Bild: Astrid Ring
Die Band Holderfolk stellt in der Uni im Bauernhaus Goßberg ihre handgemachte Musik vor.
Die Band Holderfolk stellt in der Uni im Bauernhaus Goßberg ihre handgemachte Musik vor. Bild: Astrid Ring
Mittweida
Handgemachte Musik und Poesie in Goßberg: Ein Abend gegen den Herbstblues
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Programm „Zauberhafte Weltsongs und Poesie“ in der Bauernuni in Goßberg trotzen die Schauspielerin Valeska Hegewald und die Hobbymusiker der Band Holderfolk dem grauen November.

Wenn das Novembergrau die Tage einhüllt und die Abende dunkler werden, sehnt sich die Seele nach Aufmunterung. Dafür eignet sich die Veranstaltung am Samstag in der Uni im Bauernhaus in Goßberg. Dort können Besucher „Zauberhafte Weltsongs und Poesie“ erleben. Den Abend gestalten die Schauspielerin Valeska Hegewald aus Berlin und die Band...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
20.08.2025
3 min.
Ein Abend voller Klänge und Geschichten: Die Band Holderfolk gastiert im Dorfmuseum Gahlenz
Die Band Holderfolk aus Freiberg bietet handgepflegte Ohrwürmer in Oederan.
In der Musikscheune in Oederan präsentiert Holderfolk aus Freiberg handgepflegte Ohrwürmer der Folkmusik. Welche Instrumente sorgen für besondere Klänge?
Marcel Schlenkrich
24.08.2025
3 min.
Holderfolk in Gahlenz: Ein Folk-Abend voller Herzlichkeit und handgemachter Musik
Holderfolk begeisterte das Publikum mit Folkmusik ohne Verstärker und Strom.
Rund zwei Stunden spielte die Folkgruppe Holderfolk am Sonnabend im Dorfmuseum Gahlenz und lockte fast einhundert Fans in den kleinen Ort bei Oederan.
Mathias Herrmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel