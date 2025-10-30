Handgemachte Musik und Poesie in Goßberg: Ein Abend gegen den Herbstblues

Mit dem Programm „Zauberhafte Weltsongs und Poesie“ in der Bauernuni in Goßberg trotzen die Schauspielerin Valeska Hegewald und die Hobbymusiker der Band Holderfolk dem grauen November.

Wenn das Novembergrau die Tage einhüllt und die Abende dunkler werden, sehnt sich die Seele nach Aufmunterung. Dafür eignet sich die Veranstaltung am Samstag in der Uni im Bauernhaus in Goßberg. Dort können Besucher „Zauberhafte Weltsongs und Poesie“ erleben. Den Abend gestalten die Schauspielerin Valeska Hegewald aus Berlin und die Band...