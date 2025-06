Historischer Besiedlungszug in Sachsenburg eröffnet

Ab Sonntag zieht nun die Siedler-Gemeinschaft zu Fuß und auf Planwagen und Pferden durch die Region. Nächste Station ist Falkenau, wo die Zelte aufgeschlagen werden.

Lokator Michael Ehnert hat am Samstagnachmittag unter dem Jubel von rund rund 80 Siedlern und 20 Kutschern den 31. Historischen Besiedlungszug im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg eröffnet. Zum Auftakt campieren die Frauen, Männer und Kinder noch in Zelten auf der Wiese am Seidelhof bei Lagerfeuer und mittelalterlicher Musik. Am Sonntagfrüh...