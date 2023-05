Joey Kelly kommt nach Hainichen: Veranstalter hat im "Goldenen Löwen" noch viel vor

Die Nischen am Edeka-Markt in Hainichen sind nun mit Porträtbildern gefüllt. Alle Abgebildeten haben ihre Wurzeln in der Stadt, doch nicht jeder kennt alle Personen. "Freie Presse" erklärt, wer dort zu sehen ist und wer am Montag außer Ministerpräsident Michael Kretschmer noch zur Einweihung kommt.