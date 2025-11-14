Kliniken Freiberg und Mittweida sollen sich verbünden – was das für Patienten bedeutet

Der Landkreis Mittelsachsen will für seine beiden Krankenhausgesellschaften einen Gesundheitsverbund gründen. Was bedeutet das für Patienten und Personal?

Um die beiden Klinikstandorte Freiberg und Mittweida langfristig zu erhalten, will die Kreisverwaltung Mittelsachsens einen „Integrierten Gesundheitsverbund" gründen. In dem Verbund sollen künftig beide landkreiseigenen Krankenhäuser mit ihren Tochtergesellschaften kooperieren. Ein entsprechender Beschlussvorschlag soll dem...