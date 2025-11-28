Knappe Kassen und verschobene Bauvorhaben in Rossau: „Die Leute glauben nicht mehr daran“

Mittweida
Rossau ringt um den Haushalt für 2026. In die Debatte mischen sich Sorgen, dass nicht umgesetzte Projekte das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit der Gemeinde schwächen.
Wann sollte die Öffentlichkeit erfahren, welche Investitionen und Bauvorhaben Verwaltung und Gemeinderäte im kommenden Jahr in Rossau realisieren wollen? Nach Ansicht von Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) erst, wenn die Finanzierung gesichert ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.