Kritik an Fahrpreisen für Bus und Bahn in Mittelsachsen: „Jenseits von Gut und Böse“

Die Ärger eines Mittweidaers über die Kosten für das Ticket zwischen Mittweida und Chemnitz sorgt weiter für Lesermeinungen, aber auch Ideen. Mancher blickt darauf, wie es in anderen Ländern läuft.

Die Preise für Bahn- und Bustickets in Mittelsachsen und Region bewegen weiter die Leser. „Freie Presse" hatte die Kritik eines Mittweidaers aufgegriffen, der sich über 8,40 Euro für das Einzelticket von Mittweida nach Chemnitz mit City- beziehungsweise Regionalbahn ärgerte. In den Zuschriften an die Redaktion werden zwar auch die Vorteile...